- Primarul orașului Tanauan, din Filipine, a fost impușcat mortal, luni dimineața, in timpul unei ceremonii de ridicare a steagului, in centrul orașului, de un lunetist. Primarul Antonio Halili, un susținator al președintelui Roberto Duterte, participa la o festivitate in centrul orașului, cand a fost…

- Scene de teroare s-au petrecut in tabara “Exatlon”, chiar langa locuințele in care au stat concurenții romani ai indragitei competiții, care s-a filmat in Republica Dominicana. In urma atacului armat, un barbat de 24 de ani a fost ucis. Citește și: Vladimir Draghia și iubita lui, Alice Cavaleru, se…

- Un preot francez a fost filmat in timp ce lovește un bebeluș cu palma peste fața in timpul unei ceremonii de botez, pentru a-l convinge sa se opreasca din plans. Din imaginile surprinse de martori, preotul iși pierde cumpatul in timp ce incerca sa opreasca bebelușul din plans. Depașit de situație,…

- Un barbat a impuscat marti mortal doi politisti in orasul belgian Liege (est), potrivit presei belgiene, relateaza BBC News potrivit News.ro . Politia a declarat pentru BBC ca atacatorul a fost ”neutralizat” si ca situatia este sub control. Potrivit presei, suspectul a luat o femeie ostatica. Era neclar…

- Dupa sapte sezoane, Razvan Simion și Dani Oțil se despart de proiectul „X Factor”, de la Antena 1. „Simplu, direct, de anul acesta nu mai prezentam X Factor. Au fost sapte ani minunati. Au fost sapte ani de emotie pura. Au fost sapte ani de povesti de viata. Timpul trecut al verbului nu inseamna pentru…

- Clipe de panica intr-o unitate militara. Un militar de 22 de ani s-a impuscat mortal in timpul serviciului Un militar in varsta de 22 de ani s-a impuscat in timpul serviciului, intr-o unitate militara din Focsani, au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentantii MApN. Tanarul a fost declarat mort. Un militar…