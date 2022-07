Stiri pe aceeasi tema

Primaria Ramnicu Sarat organizeaza pe data de 28 iulie de la ora 13, o dezbatere publica a Proiectului de hotarare privind aprobarea Planulut Urbanistic Zonal…

In vederea implicarii cetațenilor in procesul de informare publica a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunostinta ca U.A.T. MUNICIPIUL BUZAU a demarat…

Primaria comunei Berca anunța ca va anula serbarea anuala „Pe Plaiul Șoimului", din cauza scumpirilor in lanț și a crizei economice pe care o traverseaza Romania. Printr-o postare pe Facebook, primarul comunei Berca, Ionel Dobrița, ii anunța pe localnici ca a decis sa anuleze organizarea Zilei comunei,…

In zilele de 21-22 iunie a.c., politistii din cadrul Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au desfașurat activitați pentru verificarea respectarii prevederilor HG 497/2020 – referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase de catre agenții economici…

Am crescut, recunosc, in Baragan. E drept, in Baraganul de inceput, in Baraganul abia itit in nemarginirea cenusie, in Baraganul vecin cu Prahova cea vesela. Am vazut cum, doar ceas de toamna fiind, crivatul se infoaie abramburit printre campuri, am simtit, chiar din aprilie, mai, dogoarea nemiloasa…

Adrian Mutu crede ca Gigi Becali a glumit cand a spus pe ce stadion vrea sa se joace meciul decisiv pentru caștigarea campionatului, dintre FCSB și CFR Cluj. Gigi Becali a spus, recent, ca-și dorește ca meciul sa se joace pe noua arena Giulești, care aparține Clubului Rapid București. Adrian Mutu crede,…

In aceasta dimineața, printr un apel la 112, s-a anunțat izbucnirea unui incendiului in interiorul bisericii din localitatea Negoșina. La fața locului au fost dislocate de urgența 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma, autoscara mecanica și o autocisterna, cu sprijin SPSU Berca. In urma patrunderii…

De la inceputul prohibiției (9 aprilie), jandarmii gorjeni au desfașurat acțiuni de verificare privind pescuitul și acvacultura in habitatele piscicole naturale din județul Gorj. In cadrul acestor acțiuni au fost depistate 32 persoane care pescuiau fara permis sau pescuiau in perioada de prohibiție,…