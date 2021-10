Stiri pe aceeasi tema

- Un primar din judetul Botosani vrea sa puna bariera pe drumurile satesti, revoltat ca soferii masinilor de mare tonaj nu respecta marcajele cu limitare de gabarit si distrug carosabilul proaspat asfaltat.

- Politistii de frontiera din Botosani au urmarit un sofer care nu a oprit la semnale, suspectul fiind depistat ulterior pe un camp, in timp ce incerca sa abandoneze mai multe baxuri cu tigari de contrabanda, informeaza Agerpres . Potrivit unui comunicat de presa transmis miercuri de Serviciul Teritorial…

- Presiunea financiara pe bugetul public național, ca rezultat al majorarii pensiei minime in Republica Moldova și al indexarii tuturor pensiilor de la 1 octombrie, va fi foarte mare, insa prin aceste fapte guvernul vrea sa rezolve doua probleme fundamentale ale Republicii Moldova: sa reduca decalajul…

- Decizia a fost aprobata de Comisia Naționala Extraordinara de Sanatate Publica.Starea de urgența este valabila pana la sfarșitul lunii octombrie și intervine in condițiile in care, miercuri, s-au inregistrat 790 de cazuri noi de Covid-19, in condițiile in care Republica Moldova numara o populație de…

- Liderii AUR ii cer președintelui Klaus Iohannis convoace de urgența CSAT pentru adoptarea de masuri ferme impotriva traficului transfrontalier ilegal de marfuri și persoane, dupa ce un avion presupus a fi controlat de traficanți ar fi patruns in spațiul aerian al Romaniei. „Alianța pentru Unirea Romanilor…

- În 30 de ani, Republica Moldova a reușit sa ajunga la populația Moldovei sovietice din anii 50, dupa ce puterea comunista a depopulat forțat bucata de pamânt pe care o furase de la România și cu creionul pe harta au taiat pe unde s-a nimerit creând o noua republica unionala.…