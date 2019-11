Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Vințu de Jos, Ioan Josan, s-a amendat dupa ce și-a modificat acoperișul casei fara a avea autorizație de constructie din partea primariei, scrie ziarulunirea.ro. "Avem multe probleme pe urbanism. A ajuns o ura intre oameni, incat vin una-ntruna și se reclama unul pe altul.…

- Primarul localitații Vințu de Jos din județul Alba s-a amendat singur dupa ce și-a modificat acoperișul casei fara autorizație de la primarie, informeaza Hotnews. Edilul a spus ca a decis sa recurga la acest gest dupa ce l-a ”parat unul dintre vecini”, iar in comuna ”a ajuns o ura intre oameni, incat…

- Corectitudinea e mama procesului verbal: Primarul din Vințu de Jos s-a amendat singur pentru ca și-a modificat acoperișul casei fara autorizație de la… primarie Dupa ce in 2016 investigațiile oamenilor legii au provocat un cutremur in Primaria Vințu de Jos, scoțand la iveala nereguli legate atat de…

- Primarul comunei Vintu de Jos din Alba s-a amendat singur pentru ca si-a reconfigurat acoperisul casei fara a detine autorizatie eliberata de primarie. Primarul spune ca a fost ”parat” la primarie de un vecin si nu a avut ce face, a trebuit sa se amendeze.

- Ziarul Unirea Cum s-a AMENDAT SINGUR un PRIMAR din județul Alba pentru ca și-a modificat acoperișul casei fara autorizație de la… primarie! Cum s-a AMENDAT SINGUR un PRIMAR din județul Alba pentru ca și-a modificat acoperișul casei fara autorizație de la… primarie! Corectitudinea e mama procesului ...…

- Primaria Ciugud va fi alimentata cu ajutorul unor panouri solare inedite in Romania. Administrația locala construiește o parcare de 8 locuri, acoperita cu panouri solare, care vor produce suficienta energie pentru a alimenta cladirea instituției, dar in plus are și doua porturi pentru incarcarea mașinilor…

- Un barbat din Ciugud a fost amendat cu 1.000 de lei pentru ca a amenajat in curtea sa, fara a avea autorizație de construcție, un țarc pentru doi caini. Mai mult, pe langa amenda primita, acesta a fost obligat sa sisteze construcția ”anexei gospodarești” și sa o demoleze. P. D. G., dupa ce a primit…

- Cel mai tanar primar ales in Romania, Alin Adrian Nica, din comuna Dudestii Noi, judetul Timis, a impresionat juriul „Chefi la cutite“ in prima editie din sezonul 7 al show-ului de la Antena 1.