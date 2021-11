Stiri pe aceeasi tema

- O suta de politisti locali din sectorul 6 al capitalei raman fara functii Ciprian Ciucu (dr. jos). FOTO: www.facebook.com/ciprian.ciucu Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, anunta ca, în urma concursului, o suta de politisti locali "vor merge catre alte orizonturi", în…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, anunta ca, in urma concursului, o suta de politisti locali ”vor merge catre alte orizonturi”, in timp ce 300 urmeaza sa beneficieze de formare profesionala. Intr-o postare pe Facebook, edilul precizeaza ca a initiat un proces de reforma astfel incat in Politia Locala…

- Primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu anunța ca 100 din cei 400 de polițiști locali vor fi concediați, invocand nevoia de reforma și Poliția locala a sectorului. „Respect Poliția Locala! Și de aceea o...

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, anunta ca, in urma acestui concurs, o suta de politisti locali ”vor merge catre alte orizonturi”, in timp ce 300 urmeaza sa beneficieze de formare profesionala. Intr-o postare pe Facebook, edilul precizeaza ca a initiat un proces de reforma astfel incat in Politia…

- Toți polițiștii locali din subordinea Primariei Sectorului 6 au susținut un concurs care consta intr-un text grila cu 5 intrebari și in redactarea unui proces verbal pe un caz dat, cu legislația pe masa. In urma acestuia, circa 100 din cei 400 de polițiști locali vor fi concediați, precizeaza miercuri…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, anunța ca 100 din cei 400 de polițiști locali vor fi concediați, invocand nevoia de reforma și Poliția locala a sectorului. „Respect Poliția Locala! Și de aceea o reformez! Am inițiat un proces de reforma in poliția locala a Sectorului 6 care pleaca de…

- Polițiștii din Capitala au facut joi 5 percheziții domiciliare și vor pune in aplicare 168 de mandate de aducere emise pe numele unor suspecți, intr-n dosar care vizeaza emiterea de certificate false la un centru de vaccinare din Sectorul 2. Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii sub supravegherea…

- Polițiștii locali din Aiud vor fi evaluați periodic atat din punct de vedere al cunoștințelor despre legislația in vigoare, dar și din punct de vedere al condiției fizice. Mai exact, potrivit unei postari de pe pagina de Facebook a Primariei Aiud, la nivelul instituției au fost primite sesizari ca…