- Reprezentantii primariei Tomesti au cerut preotilor sfintirea unei aductiuni de gaz ce deserveste o parte a satului Vladiceni. Ceremonia religioasa a fost realizata în cursul zilei de sâmbata, cu ocazia hramului comunei, potrivit realitateadeiasi.net.

- Tinca Matei are 82 de ani si a surzit complet, dupa bataile administrate de sot. Desi ar avea dreptul la indemnizatie de handicap de 500 de lei lunar, Primaria comunei Popricani, Iasi, ii da doar venitul minim garantat pentru persoane singure: 140 de lei lunar. Pentru un salariu de 3.770 de lei pe luna,…

- Bilanturi diferite in Italia, unde un pod de pe o autostrada s-a prabusit la Genova: surse medicale indica 31 de morti si 16 raniti, in timp ce autoritatile locale vorbesc de 35 de morti.

- Simona Manole are 19 ani și este din comuna Vladeni, județul Iași. Ea poate fi considerata un model pentru tinerii de astazi pentru ca se numara printre elevii care au absolvit anul acesta clasa a XII-a la Colegiul Național “Costache Negruzzi” din Iași, cu note excepționale. Din toamna, Simona va…

- O situatie care frizeaza absurdul se petrece in aceste zile in satul Cucuieti, din comuna teleormaneana Scrioastea. Vaca unui satean, moarta in urma cu șapte zile, a fost abandonata si lasata sa putrezeasca chiar in mijlocul satului. Reprezentantii Primariei, insotiti de o echipa de ecarisare, au ridicat…

- Cristinel Dragoi a fost aresat in urma cu doua luni de zile dupa ce i-a taiat gatul fostului viceprimar din comuna suceveana Moara, Zamfir Barba. Intre timp, Dragoi a si fost trimis in judecata pentru omor. Zilele trecute, Tribunalul Suceava a decis sa-i schimbe masura arestarii preventive cu cea a…

- Ceremonia de absolvire a celor 1.502 studenti de la facultatile de Medicina, Medicina Dentara, Farmacie si Bioinginerie ale Universitatii de Medicina si Farmacie “Grigore T. Popa” Iasi are loc miercuri.