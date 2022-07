Stiri pe aceeasi tema

- Un ingredient din bucatarie face minuni cu roșiile din gradina. Cand temperaturile trec de 30 de grade, este bine sa stropești tomatele cu aceasta soluție. In felul acesta, obții o recolta bogata pe timp de seceta, iar plantele tale vor arata bestial. Despre ce metoda este vorba, mai exact? Vei ramane…

- Seceta da peste cap programul de furnizare a apei potabile in judetul Galati. Mii de oameni primesc apa cu program sau o data la doua zile. Au fost impuse restrictii deoarece sunt multi cetateni isi iriga gradinile, iar serviciul de alimentare nu mai face fata.

- Aproximativ 16.000 de hectare de teren cultivate cu grau sunt afectate de seceta, anunța Ministerul Agriculturii, care prezinta situația din județele Braila, Galati, Ialomita si Teleorman. Procesul de constatare a pagubelor continua. „Ca urmare a secetei pedologice instalate in unele regiuni ale Romaniei,…

- Vrancea, Galati si Buzau se afla printre judetele cele mai afectate de seceta din Romania, iar Ministerul Agriculturii va anunta joi care vor fi masurile de sprijin pentru fermieri, a afirmat, miercuri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, in briefingul de presa de la finalul sedintei de Guvern.…

- Petre Daea a fost intrebat, marti, la Antena 3, despre seceta din tara si daca era situatia diferita in cazul in care Romania avea un sistem de irigatii. “Da, in suprafetele posibile de irigat – ca Romania nu poate sa irige intreaga suprafata a tarii, insa este un regret al nostru si in primul rand…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a precizat sambata, la Antena 3, care este zona cea mai afectata de canicula din țara noastra, potrivit antena3.ro. Acesta spune ca in unele regiuni ale Romaniei culturile au fost deja complet compromise. „Cea mai afectata zona din cele vazute de mine direct este…

- Roiul de lacuste care a afectat aproximativ 300 de hectare de teren agricol din judetul Tulcea nu va ajunge in judetul Braila sau cel puțin asa este convins prefectul Brailei, Iulian Timofei. „Astazi dimineata am luat legatura cu Institutia Prefectului – Judetul Tulcea, ocazie cu care am abordat problema…

- Seceta din acest an lovește și in producatorii de uleiuri esențiale. Fermierii estimeaza o recolta practic de doua ori mai mica decit in anii precedenți. Mai mult decit atit, și recolta de anul viitor ar putea fi afectata. Totuși, cit inca sint in floare, lanurile violete atrag zeci de vizitatori, care…