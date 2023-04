Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, si seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, se vor intalni, miercuri, cu presedintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Robert Bauer, informeaza Agerpres.Acesta efectueaza o vizita in Romania, in perioada 11 - 14 aprilie.

Șeful DSU, Raed Arafat, a prezentat efectele cutremurului de 5,7, care a avut loc marți in Romania.

Doua aeronave de transport C-27J Spartan, apartinand Fortelor Aeriene Romane, executa, marti, o misiune de transport aerian in sprijinul populatiei siriene afectata de cutremurele din 6 februarie.

In ziua de 13.02.2023, 16:58:06 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.2, la adancimea de 15 km.

Șeful DSU Raed Arafat a declarat sambata ca nu se pune problema ca Romania sa iși suspende operațiunile de salvare in Turcia, in contextul in care Germania și Austria au decis sa o faca.

Ucraina poate incepe importul de gaze din statele europene prin sistemul de transport al Republicii Moldova si implicit Romania. Kievul stocheaza gazul in depozitele subterane de metan din Ucraina, anunta Operatorul Sistemului de Transport (TSOUA) din Ucraina.

Politistii de frontiera de la Bors II, impreuna cu lucratori ai Comisariatului Judetean Bihor din cadrul Garzii Nationale de Mediu, nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu 12 tone de deseuri constand in obiecte de mobilier si saltele, pentru care soferul nu a putut prezenta documente

Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat ca pe anumite drumuri, unde ninge viscolit și se circula cu mare dificultate, s-ar putea interzice circulația TIR-urilor. Arafat a explicat ca deszapezirea se realizeaza foarte greu in timp ce ninge.