Un prim suspect, identificat în cazul tinerei femei ucise pe stradă Surse judiciare susțin ca ancheta in cazul tinerei femei ucise cu bestialitate pe strada azi noapte ajuns la un punct in care a fost identificat un suspect. Vizionarea camerelor de luat vederi din imprejurimile locului faptei, a condus la identificarea unui tanar in varsta de 16, care este un prinț suspect in acest caz. La aceasta ora, tanarul este in custodia organelor judiciare și este audiat in cadrul anchetei. Joi seara, dupa ora 22:00, Salvarea și Poliția au fost anunțate despre o femeie ranita care zacea pe strada in zona Calea Martirilor. Din pacate, echipajul de la ambulanța sosit la fața… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii au identificat, la mai puțin de 24 de ore dupa comiterea faptei, un suspect in cazul talhariei care a dus la moartea unei femei, in zona Calea Girocului din Timișoara. Suspectul este un tanar in varsta de 16 ani, care ar fi fost suprins de camerele de supraveghere din zona. Acesta a fost…

- Este alerta generala pentru forțele de ordine din Timișoara. Puțin dupa ora 22:00, Salvarea și Poliția au fost anunțate despre o femeie ranita care zacea pe strada in zona Calea Martirilor. Din pacate, echipajul de la ambulanța sosit la fața locului nu a reușit sa o salveze pe femeie. Din primele date…

- Autoritatile locale judiciare exclud pista islamista ca motivatie in cazul de la Avignon, in care un barbat de 33 de ani, care ameninta oamenii pe strada cu o arma, a fost impuscat mortal joi de politie, relateaza AFP."Excludem pista islamista. Barbatul era monitorizat psihiatric si a facut…

- Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale de la Politia municipiului Buzau au efectuat o perchezitie domiciliara in municipiul București, la o persoana banuita de savarșirea unui furt din autoturism comis pe raza municipiului Buzau.

- Poliția s-a mișcat rapid in cazul incidentului de ieri, care a șocat țara. Polițiștii din Prahova au anunțat, miercuri, ca au reținut pentru 24 de ore persoana care a tras marți cu un pistol cu bile, in urma unui scandal in care doi tineri au fost impușcați in cap.„In urma probatoriului administrat,…

- Poliția a intentat un dosar penal in cazul celor trei familii de pe strada Alexei Mateevici din Chișinau, care au fost terorizate sa asculte non-stop muzica funerara dupa ce au refuzat sa-și vanda locuințele la prețuri derizorii. Dosarul a fost intentat pentru declarații false, iar in calitate de banuit…

- Accident pe strada Sarmizegetusa din Capitala. Un camion s-a ciocnit cu o mașina. In urma impactului combustibilul din rezervorul camionului a ajuns pe carosabil.La fața locului au ajuns polițiștii, dar și un echipaj al pompierilor.

- O femeie a alertat Politia dupa ce a primit un colet al carui expeditor nu ii era cunoscut.La data de 20 august a.c., in jurul orei 11:44, politistii tulceni au fost sesizati prin apel 112, de catre o femeie de 73 de ani, din Tulcea, cu privire la faptul ca ar fi primit, prin intermediul unei firme…