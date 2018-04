Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, banuit de comiterea unei infractiuni de furt, identificat si retinut de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unei infractiuni de furt, politistii din cadrul Sectiei 1 Politie au depistat in flagrant delict un barbat, in varsta de 32 de…

- Sarkozy se afla in prezent in arestul politiei judiciare din Nanterre (in apropiere de Paris), unde este audiat. Potrivit Le Monde, este pentru prima data cand fostul sef al statului francez este audiat de la deschiderea unei anchete judiciare in acest dosar, in aprilie 2013. Sarkozy poate fi retinut…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost retinut marti in dosarul ilegalitatilor privind finantarea campaniei sale prezidentiale din anul 2007. Sarkozy este la un sediu al politiei judiciare, in Nanterre, la nord-vest de Paris, potrivit presei franceze. Legislația franceza permite reținerea…

- Principalul suspect in cazul de agresiune produs sambata dupa-amiaza intr-un mijloc de transport in comun, in Sectorul 6 al Capitalei, a fost retinut pentru lovire sau alte violente, tulburarea ordinii si linistii publice, portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase, au anuntat reprezentantii…

- Politistii din Chisinau au identificat cine este femeia ucisa recent in Capitala, al carei corp dezmembrat a fost gasit marti, 13 martie, intr-o geanta aruncata in tomberonul de gunoi al unui bloc de locuit din sectorul Buiucani.

- Salah Abdeslam, suspect-cheie in atentatele de la Paris din noiembrie 2015, despre care se crede ca a avut legatura si cu atacurile sinucigase de la Bruxelles din martie 2016, va aparea in fata unei instante din Belgia, intr-un caz privind implicarea lui intr-un schimb de focuri cu politia belgiana.

- Maria Marinescu a nascut cel de-al doilea copil. Vedeta mai are un baiat dintr-o casatorie anterioara, in varsta de 8 ani. De asemenea, sotul ei, Alin Petrache, are trei fete dintr-o alta casatorie. Potrivit spynews.ro, Maria Marinescu a nascut in urma cu cateva zile si se simte foarte bine.…