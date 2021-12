Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Avansat de Cercetare-Dezvoltare in Medicina Experimentala din cadrul Universitații de Medicina și Farmacie Grigore T. Popa din Iași a identificat in urma secvențierii ca toate infectarile noi cu virusului SARS-CoV 2 sunt cu tulpina Delta. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 53 de probe…

- Numarul turiștilor albanezi care și-au petrecut vacanța pe litoralul romanesc a crescut de zece ori in ultimii doi ani, cel puțin așa indica un raport al Direcției de Statistica din județul Constanța.Potrivit sursei citate, in perioada ianuarie-august 2021, peste 4000 de albanezi s-au cazat…

- Energia nucleara, „raspunsul optim la criza energetica in care ne aflam” Foto arhiva Realizator: Daniela Petrican - Societatea Nuclearelectrica si Compania americana NuScale Power au semnat un acord de cooperare pentru construirea de reactoare modulare mici, iar tara noastra va produce primul astfel…

- Presedintele Turciei, Recep Erdogan, a anuntat luni, 25 octombrie, ca renunta la planul de expulzare a celor zece ambasadori, care si-au aratat sustinerea fata de opozantul Osman Kavala, aflat in detentie, informeaza Le Figaro, citat de Mediafax . „Ambasadorii occidentali din Turcia au dat inapoi si…

- Vaccinul anti-Covid-19 pentru copii este eficient și sigur, anunța compania Moderna. Testele au aratat un raspuns imunitar puternic, iar toleranța a fost in general buna la copiii cu varsta intre 6 și 11 ani. Vaccinul anti-Covid-19 pentru copii, sigur și eficient Moderna a precizat ca vaccinul anti-COVID-19…

- La soareci, postul, constand in distantarea aporturilor alimentare, este adesea mai eficient pentru o viata mai sanatoasa si mai lunga comparativ cu o dieta care consta in reducerea cantitatii de calorii, conform unui studiu efectuat in Statele Unite si publicat luni, informeaza AFP. Cercetatorii…

- In ultimul an, 58% din toate atacurile cibernetice ale actorilor statali observate de Microsoft au provenit din Rusia, iar acestea sunt din ce in ce mai eficiente, rata compromiterii cu succes a sistemelor ținta crescand de la 21%, anul trecut, la 32% in acest an. Actorii statali din Rusia vizeaza din…

- FOTO: Albaiulianul Florin Popa, campion mondial cu echipa Romaniei la table/backgammon Albaiulianul Florin Popa (48 de ani, foto, dreapta) a facut parte din componența naționalei Romaniei, care recent a devenit campioana mondiala la table/backgammon (varianta internaționala a jocului de table). In Germania,…