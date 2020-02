Un prim caz de infectare cu coronavirus, detectat la Bruxelles la unul dintre pasagerii unui zbor dinspre Wuhan

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, a declarat in timpul unei conferinte de presa ca specialistii de la Institutul Spallanzani din Roma „au izolat virusul”, potrivit presei din Peninsula.

- Cazuri de infecție cu noul coronavirus (20.02.2020) Noul coronavirus descoperit intai in regiunea Wuhan, China, care a facut inconjurul planetei in ultimele zile, prin intermediul știrilor, a forțat Organizația Mondiala a Sanatații sa declare „urgența publica internaționala”. Virusul are o rata de deces…

- Autoritațile germane au anunțat vineri ca au confirmat al șaptelea caz de infectare cu noul tip de coronavirus din China in persoana unui barbat care lucreaza pentru compania din Bavaria unde alți cinci angajați au fost diagnosticați cu acest virus, informeaza Reuters, potrivit Mediafax.Anterior,…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Cluj informeaza ca e putin probabil ca persoana ajunsa marti, pe aeroportul clujean, cu suspiciune de contaminare cu coronavirus, sa sufere de infectie cu acest virus, informeaza AGERPRES . “In cursul zilei de astazi, 28.01.2020, pe aeroportul din Cluj-Napoca, din…

- Aceasta repatriere se va face cu acordul autoritatilor chineze si sub supravegherea unei echipe medicale. Dupa sosirea in Franta, persoanele repatriate vor ramane in carantina, intr-un loc inca neprecizat, timp ce 14 zile, perioada de incubatie a virusului.Ministrul francez al sanatatii a estimat ca…

- Franta confirma doua cazuri de coronavirus - primele diagnostice din Europa. Ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, a declarat vineri ca doua cazuri de coronavirus au fost diagnosticate in Franta, un caz in sud-vestul orasului Bordeaux si un altul la Paris. Ambii pacienti au fost recent in China.…

- Ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, a confirmat cele doua cazuri. Pacientul din Bordeaux are 48 de ani, s-a intrors din China, a trecut prin Wuhan, locul unde au aparut primele cazuri de contaminare cu coronavirus. El este spitalizat intr-un salon izolat si a intrat in contact cu…

- Un tanar in varsta de 18 ani a decedat in Belgia in urma unei insuficiente respiratorii atribuite de autoritati utilizarii tigaretelor electronice (practica denumita “vaping”) si unui amestec de ingrediente nocive dintr-o astfel de tigareta electronica – primul caz de acest fel inregistrat in aceasta…