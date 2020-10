Un prim zbor al campaniei Etihad Airways din Emiratele Arabe Unite a aterizat luni in Israel pentru a duce in EAU profesionisti israelieni din domeniul turismului, in urma acordurilor de normalizare dintre cele doua tari.



Zborul EY 9607 venit de la Abu Dhabi a aterizat luni dimineata pe Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, a afirmat pentru AFP o purtatoare de cuvant a Ministerului Transporturilor, Liza Dvir.



Avionul urmeaza sa transporte profesionisti israelieni din domeniul turismului pentru o vizita de doua zile in Emirate, a precizat ea.



"Astazi, scriem istorie.…