Un prezentator radio din Australia cedează nervos în timpul emisiei, încurcă știrile și înjură: "Fuck off!" -AUDIO Un prezentator al postului național de radio ABC, din Adelaide, a cedat nervos și a înjurat de doua ori, înainte de a fi scos din emisie. Jurnalistul prezenta știri despre noile restricții impuse de pandemia de coronavirus și despre criza...vinului dupa ce China a impus noi taxe vamale. Nu se știe ce anume a provocat incidentul, însa conducerea radioului a transmis ca face tot posibilul pentru a se asigura ca angajatul este Ok.



