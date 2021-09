Stiri pe aceeasi tema

- PNL-ul lui Orban și Cițu acuza USR-ul lui Barna și Cioloș ca a intarziat Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), iar useriștii arata cu degetul catre liberali acuzandu-i ca ei au ratat anul trecut startul PNRR. Din cearta dintre cele doua partide a pierdut doar Romania, care, acum, sta la…

- Salarii de Romania, costuri de Germania: Prețul energiei electrice atinge astazi un nou record ISTORIC Salarii de Romania, costuri de Germania: Prețul energiei electrice atinge astazi un nou record ISTORIC Prețul mediu al pieței spot de energie electrica de la București (piața pentru ziua urmatoare…

- De anul viitor, prețul energiei electrice din Polonia va fi mai mare cu 40%. Guvernul polonez intenționeaza sa fie specificat pe facturi ca aceste scumpiri sunt cauzate si de politicile UE privind schimbarile climatice. Polonia este țara cea mai dependenta de carbune din blocul comunitar european. Astfel,…

- Potrivit datelor publicate, astazi, de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), mașinile complet electrice au reprezentat 7,5% din inmatricularile de autoturisme noi in trimestrul al doilea al acestui an, comparativ cu 3,5% in perioada similara a anului trecut, relateaza AFP, citat de…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, participa luni la Consiliul Agricultura si Pescuit de la Bruxelles, prima reuniune organizata sub presedintia slovena. "Luni o sa avem o prima intalnire la Consiliul Agrifish in coordonarea Sloveniei. In timpul presedintiei portugheze s-a dorit…

- Comisia Europeana a propus miercuri reducerea la zero a emisiilor de CO2 ale autovehiculelor noi din Uniunea Europeana incepand din 2035, ceea ce ar insemna de facto interzicerea vanzarii de noi automobile pe benzina si motorina incepand cu acea data, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Pentru a accelera…

- Pentru a accelera trecerea la vehiculele electrice, Executivul comunitar a propus o reducere cu 55% a emisiilor de CO2 ale noilor autoturisme incepand din 2030, comparativ cu nivelul din 2021, si o reducere de 100% incepand din 2035. Tot pentru a stimula vanzarea de automobile electrice, Bruxelles-ul…