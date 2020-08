Stiri pe aceeasi tema

- A murit, la 90 de ani, Oliviu Gherman. Un intelectual, un om desavarsit. Personalitate inteligenta, calma. Un politician intelept. Ani de zile, incepand din 1992, am lucrat in „tandem”. Ca prieteni. El era presedinte al FDSN, eu presedinte executiv. El era presedinte al Senatului, eu presedinte al…

