Un președinte degeaba într-o țară în care se moare degeaba Și daca toata criza asta politica a fost generata in mod intenționat de Klaus Iohannis pentru a fi folosita ca pretext la instaurarea propriei dictaturi peste Romania?! Are cineva curaj sa excluda definitiv aceasta teorie și sa ignore ca avem un președinte lovit de cultul personalitații, neatins de valorile și principiile romanești, ahtiat dupa extinderea […] The post Un președinte degeaba intr-o țara in care se moare degeaba first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieșirea liberalilor din alianța cu social – democrații, dupa trei ani de Uniune Social – Liberala (USL) s-a datorat și intervenției „permanente” din partea SRI, susține Liviu Dragnea, fostul președinte al PSD. In februerie 2011, USL era fondata de liderii Victor Ponta (PSD), Crin Antonescu (PNL) și…

- Ludovic Orban și-a dat demisia de la șefia Camerei Deputaților, miercuri, la ora 12.00. Fostul lider PNL a susținut ulterior o conferința de presa in care și-a explicat decizia. Iata cele mai importante declarații. Ludovic Orban și-a dat demisia de la Camera Deputaților. Declarații Deputatul liberal…

- Ludovic Orban a anunțat miercuri ca și-a scris demisia și a inaintat-o catre Biroul Permanent al Camerei Deputaților. Spune ca a anunțat demisia pentru ca nu poate gira aceasta funcție, considerand ca nu nu mai are legitimitate. El vorbește despre „gruparea demolatoare” condusa de Cițu și Iohannis.…

- Ludovic Orban și-a dat demisia de la șefia Camerei Deputaților, miercuri, la ora 12.00. Fostul lider PNL a susținut ulterior o conferința de presa in care și-a explicat decizia. Iata cele mai importante declarații. Ludovic Orban și-a dat demisia de la Camera Deputaților. Declarații Deputatul liberal…

- Mai mult, votul la moțiunea de cenzura din Parlament a fost vazut drept o infrangere pentru seful statului. "Iohannis a facut o campanie masiva pentru Citu", pentru caștigarea șefiei PNL, scrie unul dintre cele mai importante ziare din Germania.Tot ziarul german mai susține ca PNL și Klaus Iohannis…

- ”Sa demonstreze, in primul rand, ca Partidul National Liberal este in continuare cel mai important partid din Romania, nu doar pentru traditia sa, nu doar pentru istoria sa, indisolubil legata de destinul Romaniei moderne, nu doar pentru ca milioane de romani iubesc fibra liberala si valorile asumate…

- Sirenele ambulanțelor au sunat in aceasta dimineața in toata țara. In semn de respect pentru medicii, asistenții și ambulanțierii care lupta pentru viața in prima linie a sistemului sanitar din Romania. Este Ziua Naționala a Ambulanței.

- Patrimoniul mondial UNESCO s-a imbogatit si cu una dintre cele mai impunatoare zone din Romania, cea de la Rosia Montana. Peisajul cultural minier Rosia Montana a devenit un areal protejat international fara posibilitatea de a se mai interveni pentru extragerea minereului subteran. Din pacate, acest…