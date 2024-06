Stiri pe aceeasi tema

- Dupa finalizarea alegerilor europene, liderii UE se intalnesc la Bruxelles. Aceștia vor discuta, printre altele, despre distribuirea funcțiilor de conducere, inclusiv președintele Comisiei Europene, președintele Consiliului European și șeful politicii externe. Klaus Iohannis nu participa la summitul…

- Președintele AUR, George Simion, este primul candidat care se inscrie in mod oficial in cursa pentru alegerile prezidențiale. Simion a fost desemnat de conducerea partidului sa participe la cursa pentru Palatul Cotroceni. Evenimentul de lansare a avut loc

- Președintele AUR, George Simion, este primul candidat care se inscrie in mod oficial in cursa pentru alegerile prezidențiale. Simion a fost desemnat de conducerea partidului sa participe la cursa pentru Palatul Cotroceni. Evenimentul de lansare a avut loc sambata seara.

- Victoria Ucrainei asupra Rusiei este „imposibila", iar prelungirea ostilitaților este "dezastruoasa" nu numai pentru Kiev și Moscova, ci și pentru toate țarile occidentale, a declarat președintele bulgar Rumen Radev.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a anulat vizitele in Spania si Portugalia, au anuntat miercuri autoritatile spaniole, in timp ce CNN Portugalia si alte mass-media au raportat ca aceasta decizie a fost luata din cauza intensificarii luptelor in tara sa.

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa in China saptamana aceasta, a anuntat marti Ministerul Afacerilor Externe chinez. Aceasta va fi a doua vizita a lui Putin in China pe parcursul a șase luni, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- ​FCSB și Rapid au remizat in cel mai important meci al etapei cu numarul 5 din play-off-ul SuperLigii Romaniei, scor 2-2, intr-o atmosfera de senzație creata de cei peste 45.000 de spectatori prezenți pe Arena Naționala din București.

- Liberalii constanteni si au lansat astazi candidatii la primaririle din judetul Constanta in prezenta conducerii centrale. Presedintele PNL, Nicolae Ciuca este prezent astazi la Constanta, la evenimentul de lansare a candidatilor PNL, "Constanta proiectelor tale".Mesajul acestora pentru liberali si…