- Romania a inregistrat luni 143 de cazuri noi de coronavirus, iar numarul total al celor infectati a ajuns la 576. De asemenea, noul coronavirus a provocat moartea a sapte romani. Mai multe institutii ale statului fac apel la cetateni de a sta in case si a respecta recomandarile autoritatilor. Inspectoratul…

- Intrebat daca ar fi trebuit luate masuri mai ferme in actuala situație și nu o recomandare, fostul vicepremier Gabriel Oprea a apreciat masurile luate pana in prezent in Romania.”Eu cred ca autoritațile au luat masuri graduale bune in acest moment. din experianța,Indrum toți cetațenii sa resecte recomandarile.…

- Raed Arafat precizeaza, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca Romania nu se afla in situația altor țari cu un numar foarte mare de cazuri de coronavirus, iar masurile propuse pana acum de catre autoritațile romane sunt cu caracter preventiv, care sa limiteze raspandirea coronavirus. Șeful Departamentului…

- La ultima intalnire a Comitetului Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Gherla, desfașurata miercuri la sediul primariei, s-a ridicat problema piețelor agro-alimentare de pe strada Trandafirilor și Stejarului. Mai ales in zilele de luni și vineri, aici exista un aflux mare de oameni, situație…

- Piața Mare Agroalimentara din Blaj este inchisa incepand de miercuri, 18 martie, pana in data de 16 aprilie, inclusiv, in urma noilor masuri anunțate de autoritațile centrale și a starii de urgența instituita in Romania. Comitetul Local pentru Situații de Urgența (CLSU) Blaj a ratificat miercuri hotararea…

- Un ofițer al Serviciului Roman de Informații a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, potrivit unui comunicat al instituției. Numarul pacienților infectați a ajuns miercuri seara la 47, dupa ce au fost confirmate doua noi cazuri. DSP și Direcția medicala a SRI au desfașurat o ancheta epidemiologica…

- Pe langa suspendarea activitații in gradinițe, școli și licee de stat și private in perioada 11-22 martie, Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența a decis luni și alte masuri de prevenire a imbolnavirilor cu coronavirus in Romania. Printre acestea, obligații pentru magazine și restricții…

