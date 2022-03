Stiri pe aceeasi tema

- Drama familiilor fugite din calea razboiului și care incearca sa se reuneasca cu rudele lor care lucreaza in Europa, nu i-a lasat insensibili pe polițiștii maramureșeni. Aceștia s-au implicat prin toate modurile posibile pentru a-i ajuta pe cetațenii ucraineni veniți in țara noastra. ”Cei mai mulți…

- Corespondenții agențiilor internaționale de presa, inclusiv ziariști romani, transmit de pe aproape toate fronturile ca forțele ruse agresoare continua sa atace mai multe orașe din Ucraina, punand accentul pe capitala țarii, Kiev, pe al doilea mare oraș Harkov, pe Mariupol, Lvov, Herson, oraș de acum…

- Drama refugiaților din Ucraina a trezit un val nemaiintalnit de solidaritate printre romani. Numeroase asociații, sprijinite de voluntari, instituții, firme și chiar organizații politice s-au mobilizat pentru a-i ajuta pe cei care cauta sa scape de ororile razboiului declanșat de Rusia. „Asistam in…

- Caștigatoarea Eurovision prinsa in Kiev, in plin razboi. Ruslana, caștigatoarea concursului Eurovision 2004, cu melodia Wild Dances, este o figura proeminenta in mișcarea EuroMaidan, cum s-au numit protestele pro-europene din Ucraina incepute in noaptea de 21 noiembrie 2013, atunci cand cetațenii ucraineni…

- FOTO: Hirotonire de preot in Catedrala „Sfanta Treime” din Blaj. Diaconul Ioan-Ștefan Dumitraș a fost hirotonit preot Duminica, 13 februarie, in Catedrala Arhiepiscopala Majora „Sfanta Treime” din Blaj a rasunat din nou „Vrednic este!”. Cu binecuvantarea Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop…

- Facultatea de Teologie Ortodoxa din Alba Iulia a gazduit marți o conferința inedita: Parintele Habbil Lipesa Omukuba, din Kenya a susținut un curs de Misiologie Ortodoxa pentru studenții teologi din anul III. Conferențiarul a fost invitatul Parintelui Razvan Brudiu, titularul catedrei de Misiologie…

- „Micul patriot” din Alba, Tudor Limbean, RASPLATIT de rectorul Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Daniel Breaz, cu o bursa de 1000 de lei pe parcursul anului 2022 „Micul patriot” din Alba, Tudor Limbean, RASPLATIT de rectorul Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Daniel Breaz,…