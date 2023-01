Stiri pe aceeasi tema

- Un preot a devenit viral pe TikTok dupa ce a marturisit ca a vizitat iadul. Barbatul a facut infarct, iar lucrurile pe care le-a vazut acolo sunt greu de imaginat de omenire. Mai mult, acesta a dezvaluit și ce melodii se canta acolo.

- Mitropolia Ardealului l-a suspendat pe parintele David Stoica, dupa ce a cerut bani la pomelnice, pentru a plati facturile de curent ale bisericii.In predica ținuta pe 1 ianuarie, parintele Stoica de la Manastirea Sadinca, din județul Sibiu, a uimit opinia publica dupa ce a cerut bani.”Sa aveți grija…

- Foarte mulți dintre romani umplu cutiile milei din biserici in ideea ca Dumnezeu ii va rasplati, le va da inapoi insutit sau cu speranța ca vor primi sanatate, sau pur și simplu pentru a ajuta lacașul sfant. Un eveniment de tot rasul a avut loc intr-o biserica din București, unde un preot a fost prins…

- Invitații au privit fascinați showul oferit de parinții celor doi miri care au dansat minute in șir pe mai multe stiluri muzicale. Videoclipul postat pe tik tok s-a viralizat rapid. @criss19o5 O coproductie StudioEvent by Adrian Nitu si Ama’s Dance Studio by Amalia Nitu.???? Coregrafie: Amalia Stefania…

- Un enoriaș ii sugereaza arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, sa se autosesizeze in cazul unui preot care la finalul suljbei l-a pomenit contrar canoanelor pe parintele Arsenie Boca. ”Ținand cont de raspunsurile dumneavoastra și de faptul ca sunteți membru in comisia canonica, juridica…

- Un internaut a postat un clip cu dotarea mai puțin obișnuita și chiar ilegala pe care o are mașina sa. Imaginile au devenit instant virale și au strans peste 100.000 de vizualizari, clipul fiind preluat și de alți utilizatori pe TikTok, relateaza ro-viral.video. Un simplu buton face ca claxonul mașinii…

- Un șofer RAT Brașov posteaza pe Tik Tok in timp ce conduce autobuzul cu calatori. Mai multe clipuri realizate de angajatul societații de transport public au fost postate pe rețeaua de socializare. Zic asa, dupa mintea mea, sa aveti gjija cum va bagati, ca eu stau pe Tik Tok. treaba voastra, va bagati,…

- Un preot din Pitești este acuzat ca a luat apartamentul unei batrane, profitand de buna credința a acesteia. Familia femeii susține ca parintele și-a insușit apartamentul și nici nu i-a anunțat cand a murit femeia, ci au aflat de la alte persoane, cateva saptamani mai tarziu.