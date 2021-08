Stiri pe aceeasi tema

- Un preot in varsta de 71 de ani din Marea Britanie și-a cusut buzele pentru a protesta fața de reducerea la tacere a activiștilor care lupta impotriva schimbarilor climatice, acuzand imperiul media deținut de miliardarul Rupert Murdoch, relateaza marți Euronews.

- Schimbarile climatice vor remodela in mod fundamental viata pe Pamant in urmatoarele decenii, chiar daca oamenii vor reusi sa diminueze emisiile de gaze cu efect de sera care incalzesc planeta, potrivit unui proiect de raport al expertilor ONU in domeniul stiintelor climatice obtinut de AFP.

- Specialistii climatologi cred ca schimbarile climatice vor face ca vremea sa devina si mai capricioasa, iar oamenii inrautatesc situatia. The Guardian a publicat un material in care incearca sa raspunda catorva intrebari legate de fenomenele meteo extreme si schimbarile climatice. Ei se tem ca panta…

- Moscova si Washingtonul impartasesc ‘interese comune’ cu privire la schimbarile climatice, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, primindu-l pe emisarul special american pentru clima, John Kerry, aflat intr-o vizita la Moscova, potrivit AFP. ‘Problema legata de schimbarea climatica reprezinta unul…

- Efectele „vremii ciudate” erau deja resimțite inca din anii 1960, insa oamenii de știința de la acea vreme, care studiau clima și aratau ca exista o legatura intre combustibilii fosili și schimbarile climatice, nu au fost luați in considerare. The Guardian a publicat un fragment editat din cartea „Cel…

- Potrivit noului sondaj Eurobarometru publicat astazi, europenii cred ca schimbarile climatice sunt problema cea mai grava cu care ne confruntam in prezent. Mai mult de 9 din 10 respondenți considera ca schimbarile climatice sunt o problema grava (93 %), iar aproape 8 din 10 (78 %) – ca este o problema…

- O noua dezbatere a avut loc astazi in Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a Camerei Deputaților, unde tema principala a fost „Provocarile de mediu cauzate de schimbarile climatice”. Membru in aceasta comisie, deputatul Glad Varga a tras un nou semnal de alarma referitor la schimbarile climatice…

- Americanii urmaresc canalele de știri in funcție de propria afiliere religioasa, evanghelicii albi preferand postul conservator Fox News, apropiat de republicani, in vreme ce hindușii, musulmanii sau ateii aleg CNN, canalul de știri mai apropiat de democrați, arata o analiza publicata pe platforma de…