Un preot le-a transmis mamelor soldaţilor ruşi morţi în Ucraina să facă mai mulţi copii Intr-un interviu acordat in urma cu cateva zile postului rus de televiziune Spas, Mihail Vasiliev a fost intrebat daca empatizeaza cu mamele ai caror fii au fost mobilizati recent pentru a lupta in razboiul din Ucraina, scrie Business Insider. "Inteleg foarte bine ca Dumnezeu a permis fiecarei femei - in cele mai multe cazuri - sa aiba multi copii. Iar daca o femeie indeplineste aceasta porunca a lui Dumnezeu de a procrea, de obicei inseamna ca ea va avea mai mult de un copil, in majoritatea cazurilor. In consecinta, nu va fi la fel de dureros si de terifiant pentru ea sa se desparta de copilul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

