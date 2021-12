Stiri pe aceeasi tema

- O dieceza romano-catolica din Sicilia le-a prezentat scuze parintilor dupa ce episcopul sau i-ar fi spus unui grup de copii ca Mos Craciun nu exista, relateaza bbc.com. La un eveniment religios de saptamana trecuta, episcopul Antonio Stagliano le-a spus copiilor si ca tinuta lui Mos Craciun…

- Elena Udrea a atras atenția cu cele mai recente imagini postate pe rețelele de socializare azi, 6 decembrie. In prim plan este chiar fiica ei, Eva Maria, micuța in varsta de doar trei ani. Astazi e sarbatoarea de Moș Nicolae. Copiii cuminți au primit cadouri in ghetuțele atent curațate cu o noapte inainte.…

- Ziua de 6 decembrie este ziua Sfantului Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinti ai crestinatatii, considerat ocrotitorul copiilor, in special al celor saraci, dar si al marinarilor, al brutarilor, al fetelor nemaritate si al celor acuzati pe nedrept. Cu o seara inainte, pe 5 decembrie, copiii…

- Cei care cumpara cadouri pentru copii de Mos Nicolae sau de Mos Craciun sunt sfatuiti de responsabilii ANPC sa cumpere jucarii si dulciuri doar din magazine specializate sau din locuri autorizate. In cazul jucariilor, instructiunile si avertismentele trebuie sa fie in limba romana, iar in cazul dulciurilor,…