Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul de raliuri, Daniel Onoriu, a fost reținut de polițiștii din București, dupa ce a fost gasit in apropierea locuinței fostei soții, asta deși femeia are ordin de protecție. La vederea polițiștilor, Onoriu a devenit recalcitrant și parea foarte agitat, de aceea polițiștii l-au dus la spital.…

- Un barbat de 48 de ani a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, dupa ce ar fi incalcat un ordin de protecție și s-ar fi apropiat de fosta concubina pe care ar fi agresat-o. Cel in cauza a fost depus la Centrul de Reținere și Arestare Preventiva Dambovița, urmand ca pe parcursul acestei zile sa…

- Un barbat s-a ales cu ordin de protecție dupa o bataie-n familie. Insoțit de mama, sora și cumnat, barbatul le-a snopit in bataie pe soția, soacra și cumnata sa. Scandal și bataie ca-n filme, intr-o familie de beclenari. Un barbat, insoțit de mama, sora și cumnatul sau, s-a prezentat in apartamentul…

- In urma postarilor in care Daniel Onoriu face mai multe afirmații la adresa fostei sale soții, Isabela a ajuns sa se teama pentru viața ei și a luat masuri legale in acest sens. Fosta partenera a cerut și a obținut ordin de restricție provizoriu impotriva pilotului. Iata ce acuzații ii aduce fostului…

- Barbat din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști pentru violența in familie, dupa ce și-a agresat soția. S-a ales cu ordin de protecție Barbat din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști pentru violența in familie, dupa ce și-a agresat soția. S-a ales cu ordin de protecție La data de 1 octombrie 2022, in jurul…

- Violenta domestica a atins cote alarmante in Romania! In doar doua zile din luna septembrie, instantele din Romania au emis 54 de ordine de protectie in cazul a 110 plangeri facute de victime ale violentei in familie.

- Un polițist din Vaslui a fost condamnat definitiv pentru comiterea a trei infracțiuni informatice, dupa ce și-a spionat fosta soție ca sa afle daca are un amant. In timp ce era interceptat, polițistul a fost prins cand primea șpaga de la un mic comerciant.

- O ieseanca nu a reusit sa-i convinga pe judecatori ca trebuie aparata de fostul iubit. Magistratii Judecatoriei Pascani au respins cererea acestea de emitere a unui ordin de protectie in favoarea sa, considerand-o nejustificata. Conform plangerii depuse de C.C., relatia acesteia cu C.M.M. se incheiase…