- E oficial! Bianca Dragușanu și Tristan Tate nu s-au desparțit, deși exista multe amanunte pe care le-au lasat la vedere și care i-au facut pe mulți sa se gandeasca la acest lucru. Un apropiat al vedetei a povestit in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, ca cei doi formeaza inca…

- Laurentiu A. și-a injunghiat de mai multe ori in gat soția, in urma unui conflict spontan. Surse din ancheta sustin ca asasinul ar fi folosit chiar mai mult de un cutit. Cand au ajuns in casa lor din Murfatlar, anchetatorii și-au dat seama ca tragedia era premeditata. In varsta de 47 de ani, Cristina…

- Lionel Messi nu trEiexte cea mai frumoasE perioadE a cerierei, asta ca urmare a meciurilor slabe realizate de Argentina, echipa sa, la Campionatul Mondial din Rusia, insE fericirea cea mare este in plan personal.

- Un barbat din Mexic a strans bani 4 ani pentru a merge la Campionatul Mondial de Fotbal, dar soția nu l-a lasat sa plece in Rusia. Prietenii barbatului au facut insa un gest incredibil pentru a-l avea totuși alaturi pe amicul lor. (Reduceri mari la jocuri PC) Totul a inceput in 2014. In timpul Campionatului…

- Dupa incheierea Campionatul Mondial din Brazilia din urma cu patru ani, cinci suporteri mexicani au luat decizia de a merge impreuna in Rusia pentru a-și susține echipa naționala de fotbal. Au strans bani și au cumparat o rulota pe care au vopsit-o in culorile naționale a Mexicului, dar unul dintre…

- Becali ii propune un schimb interesant de jucatori lui Gica Hagi. Fostul patron al FCSB e gata sa-l dea pe Alibec la Viitorul la schimb cu Matan sau Cicaldau. Totusi, omul de afaceri nu este prea increzator ca "Regele" va fi de acord. Alibec a devenit indezirabil la FCSB si Becali…

- Andrew McIntosh (54 de ani) este acuzat ca și-a ucis soția, Patricia, cu o cratița pentru ca femeia ar fi refuzat sa scada din prețul de vanzare al casei in care au locuit pana sa se desparta. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Aceasta a fost gasita […] The post…

- Femeia care si-a omorat fiul in locuinta din Lupeni, judetul Hunedoara, a fost retinuta pentru 24 de ore. Aceasta le-a spus anchetatorilor ca l-a lovit cu un cutit pe barbatul de 36 de ani, pentru ca i-a cerut bani, el neavand un loc de munca, transmite corespondentul MEDIAFAX.