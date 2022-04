Stiri pe aceeasi tema

- Un preot ortodox dintr-o localitate din centrul Rusiei a fost amendat pentru ca a spus ca se roaga pentru ucraineni. Parintele Ioan Burdin a fost denunțat la poliție de cel puțin un enoriaș, relateaza jurnalista Polina Ivanova de la Financial Times, citata de The Guardian.

- Zelensky a declarat, vineri, intr-un interviu exclusiv cu Jake Tapper de la CNN, ca țara sa nu are nicio garanție ca Rusia nu va incerca din nou sa puna mana pe Kiev, daca va reuși sa captureze Donbasul.„De aceea este foarte important pentru noi sa nu le permitem, sa ne ținem pe poziție, pentru ca aceasta…

- Ucraina a raspuns cu eroism atacurilor rusești care se desfașoara de mai bine de trei saptamani. In ciuda pierderilor imense de vieți omenești ale Ucrainei, nici Rusia nu sta bine la acest capitol, astfel ca, zilnic, pier in razboi 1000 de soldați. Printre pierderile cu cea mai mare greutate pentru…

- Mii de oameni de stiinta, matematicieni si universitari rusi au adresat joi o scrisoare deschisa presedintelui rus Vladimir Putin pentru a protesta in mod „ferm” impotriva razboiului in Ucraina, informeaza AFP, citat de Agerpres . „Noi, oameni de stiinta si jurnalisti in domeniul stiintific care lucram…

- Vladimir Putin a anunțat joi seara ca guvernul va recompensa familia fiecarui soldat mort in Ucraina cu 7 milioane de ruble (circa 58.000 de euro astazi – n.red.) El a susținut ca au fost atinse obiectivele de pana acum ale ”operațiunii speciale” – așa cum denumește Rusia razboiul pe care l-a declanșat…

- Militarii din Forțele Terestre Ucrainene au distribuit pe rețelele de socializare melodia „Bayraktar”, dedicata dronelor turcești cu care ucrainenii distrug vehiculele de lupta rusești. Clipul melodiei surprinde momente cu reușitele aparatelor de zbor in lupta cu rușii. „Oile au venit spre noi din Est…

- Mai multe asociatii civice s-au reunit sambata la o manifestatie de solidaritate cu poporul ucrainean, care a inceput in fata Ambasadei Ucrainei la Bucuresti și s-a mutat apoi la Ambasada Rusiei, transmite news.ro.Oamenii si-au exprimat solidaritatea cu poporul ucrainean si au cerut presedintelui rus,…