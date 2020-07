Un preot din Petrunea, găsit mort în altarul bisericii Nenorocire mare in ajunul unui eveniment frumos in satul Petrunea din raionul Glodeni. Preotul din sat a fost gasit fara suflare in altarul bisericii unde slujea, transmite publika.md. Un sat intreg este șocat de aceasta veste, asta deoarece miine ar fi trebuit sa fie sfintita rastignirea construita recent in sat. Trupul neinsufletit a fost gasit, astazi, chiar de primarul satului Petrune Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 26 iul - Sputnik. Potrivit poliției, cadavrul preotului a fost descoperit in altarul bisericii de catre primarul satului, care a și sunat la 112. © Sputnik / Mihai CarausDiavolul la computer, intr-o biserica din Capitala: O noua patima care macina sufletePe suprafața corpului nu au fost…

- O viața inchinata lui Dumnezeu, sute, poate chiar mii de credincioși spovediți, cununați, botezați și… cateva saptamani de suferința inainte de lungul drum spre „Viața de apoi”, așa am putea descrie parcursul in viața a parintelui Petrea Petrea care pana de curand a fost parohul Bisericii „Tuturor Sfinților”…

- Preotul din satul Varzaresti, raionul Nisporeni, va fi amendat pentru calomnie. Asta dupa ce slujitorul bisericii a distribuit un video pe retelele de socializare in care acuza politia ca ar propune bani rudelor decedatilor pentru ca in certificatele de deces sa fie scris ca au

- Se trata de o simpla raceala si nu credea in existenta noului tip de coronavirus. Este vorba de Ioan Birladeanu, preotul bisericii din satul Varvareuca, raionul Floresti, care sambata trecuta s-a stins din viata din cauza COVID-19.

- In urma cu puțin timp, sicriul cu trupul neinsuflețit al lui Costin Marculescu a fost scos afara din biserica, asta pentru ca slujba de inmoramntare sa se desfașoare in condiții de siguranța și pentru a nu exista riscul raspandirii oricarui virus in aceste momente a celor veniți sa-și ia ramas bun!

- Arhiepiscopia Argesului si Muscelului, reguli stricte la inmormantarea staretului de la Cetatuia, Serafim Caiea: distanta fizica si masca de protectie! “Cu mare tristete, Arhiepiscopia Argesului si Muscelului, anunta vestea trecerii timpurii in Tara de peste Veac, a Preacuviosului Parinte Protosinghel…

- Preotul romano-catolic Peter Kossen e unul dintre cei mai vocali critici ai condițiilor in care muncitorii imigranți, mulți dintre ei romani, lucreaza in abatoarele din Germania. El e mai lucid și mai receptiv la condițiile reale ale acestor oameni inclusiv prin comparație cu opiniile publice de la…

- Trupul sau fara viața a fost descoperit de catre o vecina, care il mai ingrijea din cand in cand și ii mai aducea de mancare. Citeste si BOR nu ar vrea Sfanta Impartasanie cu lingurite si pahare de unica folosinta: "Ne vom consulta cu celelalte Biserici Ortodoxe surori" Vecinii batranului…