Stiri pe aceeasi tema

- O femeie vaduva cu 7 copii, pe numele sau Domnica Moldovan, din Targu Lapuș, a ramas fara casa modesta in care locuia, aceasta fiind mistuita in intregime de flacari. Parohia Ortodoxa „Inalțarea Domnului” din oraș, prin programul „Construiește o casa, zidește suflete”, derulat cu binecuvantarea Preasfințitului…

- Ligia Dugulescu, fiica lui Petru Dugulescu, deputat in anii ’90, și sora lui Marius Dugulescu, și el fost deputat și fost candidat la Primaria Timișoara, urmeaza tradiția familiei și va candida pentru un loc in Senatul Romaniei, din partea PMP Timiș „Tata a candidat in 1992, la invitația prietenului…

- Prefectura Prahova a dat publicitații o noua situație privind rata incidenței cumulative a pacienților cu COVID-19 la 1.000 locuitori, pe localitați, in care au fost luate in calcul cazurile confirmate in perioada 13-26 octombrie.

- Autoritatile sanitare din Prahova au raportat, marti, 25 de cazuri noi de COVID-19 depistate in ultimele 24 de ore in randul minorilor, in judet fiind active, in prezent, 107 cazuri la copii si adolescenti.Potrivit datelor comunicate de Prefectura Prahova, cele 168 de persoane nou confirmate…

- Cea mai noua situație publicata de Prefectura Prahova, privind incidența imbolnavirilor in fiecare oraș și comuna din județ, raportat la perioada 8 - 21 octombrie, arata ca numai 11 localitați nu inregistreaza cazuri active, in timp ce, in noua, rata infectarilor este peste pragul critic de 3 la 1.000…

- Rata de infectare la nivel de județ, calculata pentru ultimele 14 zile, este de 1,71 de cazuri active la 1.000 de locuitori ( VEZI DETALII ). Prahova a raportat, duminica, inca 145 de cazuri active.

- Spitalele din Romania au, in total, 1.048 de paturi de Terapie Intensiva alocate tratarii pacienților bolnavi de COVID-19, dintre care 981 pentru adulți și 67 pentru copii, arata un document intern al Ministerului Sanatații, obținut de HotNews.ro. Dintre acestea, 273 de paturi ATI pentru adulți și 62…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara nu au reusit sa salveze viata preotului militar Radu-Cosmin Bogdan, care a fost internat in urma cu zece zile cu COVID-19. Vestea decesului tanarului preot a fost data astazi de Arhiepiscopia Timisoarei. "Cu adanca durere in suflet…