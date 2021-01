Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie intr-o localitate din județul Olt. Un preot care bause la volan a accidentat mortal un copil de 15 ani. Adolescentul a murit imediat dupa ce a fost lovit de mașina. Accidentul s-a petrecut in comuna Bobicești, iar șoferul vinovat era preotul din localitatea Branet. Potrivit politistilor, acesta…

- Un copil de 15 ani a fost lovit mortal de o mașina. Accidentul a avut loc sambata in comuna Bobicești, din județul Olt. Șoferul mașinii era baut, susțin polițiștii. Citește și: Dana Budeanu a ales Fatalaul Anului 2020 Potrivit IPJ Olt, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu…

- Un accident mortal s-a petrecut marti seara in localitatea Baltati din judetul Iasi. Un pieton a fost lovit de o masina. Soferul unui autoturism Volkswagen se deplasa dinspre Targu Frumos spre Iasi. La intrarea in Baltati, un barbat care a incercat sa traverseze strada neregulamentar i-a sarit in fata.…

- Cauza producerii accidentului a fost angajarea in traversare a minorului, lasat nesupravegheat, prin loc care nu este special amenajat.Accidentul putea fi evitat atat de catre pieton, prin neangajarea in traversarea drumului, cat si de catre inculpat prin franare, avand timpul necesar sa o faca, conform…

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Mioveni au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de ucidere din culpa si au retinut un tanar de 19 ani, din Davidesti. Din cercetari s-a stabilit ca in seara zilei de 13 noiembrie, in jurul orei 18:00, in timp ce conducea un…

- Accident rutier in localitatea Cuza Voda, judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Cuza Voda, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs in centrul localitatii.In…

- Un barbat de 53 de ani a fost lovit mortal de o mașina. Victima se deplasa pe partea carosabila a drumului cand a fost accidentat mortal de o autospeciala, vineri, in localitatea clujeana Dabaca. „In interiorul localitatii Dabaca, pe DJ 1 61 a avut loc un accident rutier. Conducatorul unei autoutilitare,…

- Trafic feroviar blocat in municipiul Buzau, pe tronsonul trenului de persoane care se deplasa pe ruta București-Iași, accident feroviar. Din primele date de la fața locului se pare ca un barbat a fost surprins in zona caii ferate și accidentat mortal de tren. In cauza se va intocmi dosar penal, iar…