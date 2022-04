Stiri pe aceeasi tema

- Un preot a fost atacat cu un cutit intr-o biserica din Nisa, in sudul Frantei, a anuntat duminica pe Twitter ministrul de interne francez Gerald Darmanin, relateaza Agerpres, conform Reuters. Viata preotului nu este in pericol si atacatorul a fost arestat, a precizat ministrul. Atacul s-a produs in…

- Un barbat descris de autoritați ca fiind instabil mintal a atacat duminica cu un cuțit un preot intr-o biserica din Nisa, sudul Franței, au declarat oficialii. Preotul a fost injunghiat de mai multe ori, iar ranita a fost și o maica care a incercat sa intervina, relateaza Reuters. Ministrul de Interne…

- Franța a decis sa expulzeze sase spioni ruși care operau sub acoperirea Ambasadei Rusiei de la Paris si „ale caror activitati s-au dovedit contrare intereselor nationale”, a indicat luni Ministerul Afacerilor Externe, transmite AFP. „In urma unei anchete foarte indelungate, Directia generala de securitate…

- O jurnalista, fost reporter de la postul de televiziune Channel One, controlat de stat, a declarat marți (22 martie) ca a renunțat la serviciu in semn de protest fața de razboiul purtat de Rusia in Ucraina. Zhanna Agalakova, o fosta știrista Channel One, care la momentul demisiei era corespondentul…

- Un polițist francez a fost atacat cu cuțitul in orașul Marsilia, anunța presa occidentala. Agresorul a fost impușcat mortal de forțele de ordine. Polițistul atacat facea parte dintr-o echipa formata din trei persoane. Una dintre aceste trei persoane este ranita. Atacul s-a produs sambata dimineața in…

- Prezent la Siret, ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin, a declarat ca refugiații din Ucraina vor avea acces la asistența medicala, la școlarizarea copiilor, la asigurari sociale, dar și drept la munca. Ministrul francez a fost la Siret alaturi de omologul sau roman, Lucian Bode, de ambasadoarea…

- O explozie puternica s-a produs luni pe o artera principala din Saint-Laurent-de-la-Salanque in sudul Frantei, declansand un incendiu in imobilele cu doua etaje aflate la marginea soselei. Cel putin 7 oameni au murit, potrivit ministrului de interne Gerald Darmanin, citat de BFMTV si Reuters. Incidentul…

- Statele europene care lupta împotriva militanților islamiști din Mali vor încerca sa gaseasca o modalitate de a-și continua misiunea, dar exista limite în ceea ce privește prețul pe care Franța este dispusa sa îl plateasca pentru a ramâne acolo, a declarat sâmbata…