Stiri pe aceeasi tema

- Controverse despre Valentine’s Day – Ziua Indragostiților. Un renumit preot spune pe cine ocrotește, de fapt, Sfantul Valentin Se apropie Valentine’s Day, sarbatoarea cunoscuta in toata lumea ca fiind dedicata iubirii și celor indragostiți. Insa un reprezentant al bisericii spune ca iubirea nu ar trebui…

- Un preot catolic din Phoenix, Arizona, s-a scuzat și apoi a demisionat din funcția de paroh dupa ce s-a aflat ca a botezat incorect timp de doua decenii intregi. Toți copiii botezați, mulți adulți acum, trebuie rebotezați.

- Liderul USR Dacian Ciolos a afirmat, luni, ca explozia facturilor la energie este cauzata de masurile gresite luate de PSD si PNL, prin reprezentantii lor in Parlament, ANRE si Ministerul Energiei. El a adaugat ca aceștia ar trebui demisi „de la cap la coada”, in frunte cu Virgil Popescu.

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru, a efectuat o vizita in statul Arizona, in perioada 16-19 decembrie 2021, in cadrul careia a avut o serie de intalniri cu guvernatorul statului, Doug Ducey; secretarul de stat Katie Hobbs; speaker-ul Camerei Reprezentanților a Arizonei,…

- Un politist american de origine romana a fost impuscat la inceputul acestei saptamani in timpul unei misiuni in Phoenix, Arizona.Ofiterul Tyler Moldovan, in varsta de 22 de ani, se afla in spital, in stare critica, unul din gloante nimerindu l in cap. Colegii si apropiatii au initiat o campanie de strangere…

- Un polițist american de origine romana a fost impușcat la inceputul acestei saptamani in timpul unei misiuni in Phoenix, Arizona. Tanarul ofițer Tyler Moldovan, 22 de ani, se afla in spital, in stare critica, unul din gloanțe nimerindu-l in cap. Rudele și prietenii au inițiat o campanie de strangere…

- Tyler Moldovan, un ofițer de poliție de origine romana, in varsta de 22 de ani, a fost ucis in orașul Phoenix, din statul Arizona (SUA), in timp ce efectua o patrula intr-un complex de apartamente. Crima oribila a avut loc miercuri, in jurul orei 2 dimineața. Tyler Moldovan a incasat opt gloanțe, dintre…

- Jacob Chansley, un activist pro-Trump, care se declara șamanul Qanon, vopsit și purtând o pereche de coarne de bivol, unul din simbolurile atacului de la Capitoliul din 6 ianuarie, a fost condamnat miercuri la aproape trei ani și jumatate de închisoare de un tribunal dinWashington, o pedeapsa…