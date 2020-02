Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 5-a ediție Alpin Film Festival este un tribut adus alpinistului Zsolt Torok, pornit in 2019 intr-o ultima expediție, in munții Fagaraș. Sambata, pe 29 februarie 2020, un eveniment special in memoria celui care a dus numele Romaniei pe cele mai inalte culmi va avea loc la Castelul…

- Apar uneori situații limita in care ar fi necesar sa facem ceva ca sa ii salvam viata unui semen aflat in pericol. Exista, din pacate, cazuri cand am putea-o face, dar nu stim ce avem de facut. Pentru aceasta, Camera de Comert si Industrie Brasov organizeaza un curs de acordare a primului ajutor…

- Peste 20 de salvamonitiști cauta un barbat care a disparut in Bucegi de doua zile. Salvamontiștii spun ca șansele ca acesta sa mai fie gasit in viața sunt destul de mici, transmite Mediafax.Barbatul a disparut vineri in Munții Bucegi. Peste 20 de savamontiști din Bușteni, Sinaia și Prahova, dar și un…

- Vine alt an, a mai trecut o viața Ca pagini de ziar in rotativa Cert e ce-a fost, iubiri, pacat, tristețe, Doar viața care vine-i relativa Vine amestecat, ilogic parca Are de toate, ca salata Boeuf Sub geam copiii optimism descarca Iar alții-n case-s intre vai și of La Sangeru a nins de dimineața…

- Toata lumea o știe din serialul ”Pariu cu viața” sau din producțiile de tip telenovela ”O noua viața”, ”Aniela”, toate produse de Ruxandra Ion, pe vremea cand era producator la MediaPro și Acasa TV. Dar povestea Cristinei insași pare desprinsa din telenovele, dar pentru moment are un curs fericit. Cristina…