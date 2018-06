Un premier european demisioneaza dupa ce mii de oameni au protestat in strada

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un discurs televizat, Kvirikasvili a anuntat ca decizia ii este motivata de asemenea de ”dezacorduri fundamentale” cu presedintele partidului aflat la putere, Visul Georgian, foarte influentul miliardar si fost premier Bidzina Ivanisvili.Aflat la putere de doi ani si jumatate, Guvernul…

- Procurorul general al Georgiei a demisionat joi dupa manifestatii la care au participat mai multe mii de persoane care i-au reprosat ca a intervenit in favoarea fiului unei cunostinte in cursul unui proces...

- Un protest fata de coalitia de guvernare a avut loc sambata in Piata Victoriei din Bucuresti. Manifestatii asemanatoare au fost si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si in diaspora. Oamenii acuza coalitia PSD-ALDE ca nu si-a respectat promisiunile facute in campania electorala…

- Peste 2.000 de oameni s-au adunat in Piața Victoriei. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Jandarmii i-au incercuit cu garduri pe manifestanti, in mijlocul pietei, astfel ca unii oameni care nu au putut ajunge in centru protesteaza de pe trotuarele din jur. Manifestatii…

- Intr-o perioada in care "baietilor rai" ai Uniunii Europene li se pregatesc masuri dure daca nu respecta normele statului de drept, Romania da un semnal important de apropiere fata de Polonia. Potrivit unor surse oficiale, guvernele Romaniei si Poloniei vor avea o sedinta comuna, pe 25 mai, la Varsovia.Potrivit…

- Ministrul britanic de Interne Amber Rudd a demisionat dupa mai multe scandaluri in centrul carora s-a aflat tratamentul aplicat imigrantilor de catre serviciile sale, lasand-o pe Theresa May, sefa Guvernului, intr-opozitie fragila cu cateva zile inaintea unor alegeri locale, relateaza AFP. ”Premierul…

- "Prin actul normativ aprobat se asigura accesul pacientilor cu afectiuni grave - oncologice, boli rare, hepatita C, cardiovasculare, scleroza multipla - la toate medicamentele destinate unei indicatii terapeutice, in concordanta cu starea sanatatii acestor pacienti, si nu la un singur medicament…

- Capitala malteza Valletta s-a trezit luni dimineata inundata cu afise in memoria jurnalistei si blogheritei anticoruptie, Daphne Caruana Galizia, asasinata in urma cu sase luni, in acelasi timp cei doi fii ai ei denuntand la Londra lipsa de actiune a guvernului maltez, informeaza France Presse.…