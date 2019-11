Stiri pe aceeasi tema

- "V-as ruga sa nu mai aruncati cu noroi in Arad daca considerati ca a te imbolnavi e act de nedemnitate sa va adresati direct la mine sau la subprefect nu la echipa care a muncit si chiar si eu in concediu medical am tinut legatura pentru a nu exista probleme pentru organizarea turului 1 al alegerilor",…

- Prefectul din Bistrița-Nasaud s-a declarat joi deranjat de demiterea prefectului de Harghita pentru cazul ursului ranit care a fost lasat sa agonizeze 18 ore pe carosabil. Prefectul Ovidiu-Victor Frenț i-a cerut ministrului de Interne, Marcel Vela, sa-l demita și pe el din funcție, pentru ca nu ar…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, luni, ca prefectul de Harghita a greșit in cazul evenimentului din Harghita, cand un urs ranit in accident a fost lasat sa agonizeze 18 ore pe carosabil, motiv pentru care a luat hotararea de a-l demite din funcție. Decizia finala insa aparține premierului…

- Ministrul de Interne il va demite pe prefectul judetului Harghita, Andrei Jean-Adrian, dupa ce un urs a fost lovit sambata seara de o mașina la ieșirea din localitatea Praid și a stat mai bine de zece ore pe marginea drumului agonizand. Potrivit unui comunicat de presa transmis duminica de Ministerul…

- "Avand in vedere modul in care autoritatile judetene au gestionat situatia ursului lovit seara trecuta de o masina, intre localitatile Praid si Sovata, astazi a fost luata prima masura administrativa dispusa de catre ministrul Ion Marcel Vela. Astfel, a fost inceputa procedura de demitere din functie…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ca a inceput procedura de demitere a prefectului de Harghita, dupa ce un urs a agonizat timp de 18 ore pe un drum din județ. Potrivit unui comunicat de presa transmis duminica de Ministerul de Interne, demiterea prefectului de Harghita a are legatura cu modul…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ca a demarat, duminica, procedura de demitere a prefectului de Harghita, dupa ce un urs a agonizat timp de 18 ore pe un drum din județ, conform Mediafax.Citește și: Olguța Vasilescu a EXPLODAT: Domnul Klaus cred ca deja se si vede sef de lagar de…

- Situatie revoltatoare in Harghita unde un urs lovit de o masina, sambata seara, a fost lasat in strada, agonizand, mai bine de 18 ore. Accidentul a avut loc pe drumul national care leaga localitatile Sovata si Praid. Chiar soferul a anuntat politia de cele intamplate. In momentul impactului, ursul a…