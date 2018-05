Stiri pe aceeasi tema

- Un predicator evanghelist american, vedeta de televiziune, le cere adeptilor lui sa il ajute financiar pentru a-si cumpara al patrulea avion, pentru ca „Isus nu ar merge calare pe un magar”, scrie BBC.

- Un preot american le-a cerut enoriașilor lui sa se roage ca el sa-și poata cumpara un avion privat de 54 de milioane de dolari. Jesse Duplantis, care are deja trei avioane private, spune ca Dumnezeu i-a spus: ”Vreau sa crezi in mine pentru un Falcon 7X”. Intr-un clip video publicat pe YouTube, Duplantis,…

- CHIȘINAU, 25 mai — Sputnik. În declarația facuta de viceministrul nord-coreean de Externe, Kim Kye Gwan, și lansata prin intermediul Agenției Centrale de Știri, se mai spune ca liderul nord-coreean Kim Jong Un a depus toate eforturile pentru a purta discuții cu Trump și ca Coreea…

- Conferința ”Ce sa fac cu viața mea? – despre aflarea și valorificarea talantului” va avea loc joi, in 17 mai, incepand cu ora 19, la Academia Romana, Filiala Timișoara, pe Bd. Mihai Viteazu nr. 24. Invitatul acestei conferințe organizata de ASCOR este preotul Ignat Dionisie de…

- Duminica, presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca se va da la o parte daca populatia va spune ca este „suficient" (#Tamam). In urmatoarele ore, 480.000 de oameni au postat pe Twitter mesaje care contin hashtag-ul #Tamam.

- Parohia Afumați 2 a imbracat frumoase veșminte de sarbatoare, in vinerea și in sambata din Saptamana Luminata. Unica prin frumusețea ei, emblematica prin misiunea spirituala și social-filantropica pe care o desfașoara in mijlocul comunitații creștine, biserica pastorita cu aleasa dragoste creștineasca…

- Florin Andone, cel mai bun de la Deportivo la Coruna in luna februarie: ”Vom lupta pana la sfarșit”. Atacantului roman Florin Andone i-a fost inmanat marti premiul de cel mai bun jucator al clubului de fotbal Deportivo La Coruna in luna februarie, potrivit site-ului gruparii galiciene la care evolueaza…

- Noi, ca urmași ai lui Adam, moștenim o natura omeneasca pacatoasa. Nu aceasta a fost natura daruita de Dumnezeu primilor oameni. Din cauza desparțirii omului de Dumnezeu, natura omeneasca a fost infestata de pacat.