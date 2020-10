Dosarul in care tanarul a fost trimis in judecata a fost deschis dupa ce imagini in care acesta ii sparge iubitei sale minore pahare in cap, o injura, iar fata apare cu fata plina de semne de agresiune pe fata au aparut pe Facebook, in anul 2018. Agresorul, Robert Berechet, a fost deferit justitiei la nici trei luni de la aparitia imaginilor, iar in decembrie 2019 Judecatoria Ploiesti l-a condamnat la 9 ani, 5 luni si 10 zile inchiso (...)