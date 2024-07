Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada in care prețurile au parte de o creștere spectaculoasa de la o zi la cealalta, o cheltuiala neprevazuta iți poate da peste cap bugetul. Ca sa faci fața unei asemenea situații, prima varianta ar fi economiile, insa daca veniturile tale lunare nu sunt substanțiale astfel incat sa poți…

- Un nou termen in dosarul Vlad Pascu, cel care a provocat accidentul rutier de la 2 Mai, in urma caruia doi tineri si-au pierdut viata, este programat vineri, la Judecatoria Mangalia. La acest termen vor fi citate partile si martorul Gabriel Radu, propus de partile civile.Tatal lui Sebastian, tanarul…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat la Iasi ca pariul Rusiei de a investi aptroape jumatate din PIB pentru aparare este riscant, el adaugand ca pe termen mediu declinul economic al Rusiei se va accelera.

- O romanca susține ca a trait un coșmar in perioada in care se afla in Grecia. Maria a reușit sa se intoarca in Romania, dar nu fara scandal. Tatal copiilor ei o acuza ca i-a rapit pe cei mici, in timp ce ea spune ca a fost la un pas de a fi omorata.

- Descoperiri remarcabile facute in studiul plantelor: Acestea gandesc, aud și au amintiri Descoperiri remarcabile facute in studiul plantelor: Acestea gandesc, aud și au amintiri Plantele manifesta diverse niveluri de inteligența și, prin urmare, pot fi considerate a avea un tip de conștiința, conform…

- "Atata vreme cat te trezesti la aproape, si spun aproape ultimul termen pentru ca noi, cu totii, ne-am pus de acord ca aceste concluzii pe fondul cauzei sa fie facute, sa fie puse intr-o sedinta separata, deci cel mai sigur se va stabili un nou termen de judecata, dar dupa ce vom audia martorii, (...)…

- Maria susține ca nu mai are liniște din cauza unui barbat cunoscut in comunitate drept un om violent. Fiul ei și baiatului interlopului ar fi avut un conflict mai vechi, dar problemele s-ar fi agravat sambata, dupa un gratar facut in familia femeii.

- Exercitiu de instruire cu termen scurt de notificare, in judetul Tulcea Sub coordonarea Comandamentului Fortelor Intrunite, aproximativ 40 de militari din Fortele Terestre, Fortele Aeriene si Fortele Navale desfasoara, incepand de joi, 18 aprilie, un exercitiu intrunit cu termen scurt de notificare,…