Un poştaş supărat din cauza salariului NU a mai livrat 400 de kg de scrisori Omul spune ca a fost nemultumit de salariu, asa ca timp de trei ani nu a mai livrat niciun fel de corespondenta. Fapta lui a fost descoperita dupa ce politia l-a oprit la un control de rutina. Au gasit in masina lui un cutit si 70 de scrisori. Simtind ca ceva nu este in regula, fortele de ordine i-au perchezitionat domiciliul din Torino unde au descoperit 400 de kilograme de corespondenta. Pentru fapta sa, fostul postas, care a demisionat in 2017, risca sa stea un an dupa gratii. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

