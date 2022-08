Stiri pe aceeasi tema

- Politistii argeseni care au anchetat un dosar de delapidare si fals intelectual au propus trimiterea in judecata a unui factor postal care si-a insusit 150 de pensii, alocatii sau alte forme de sprijin financiar. Prejudiciul, care depaseste 48.000 de lei, a fost acoperit de Posta Romana, potrivit…

- Sindicatul Polițiștilor Europeni Europol și Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare SNPP - afiliate la Federația PUBLISIND și Blocul Național Sindical - declanșeaza o serie de proteste pentru aplicarea legii-cadru privind salarizarea, precum și pentru recunoașterea complexitații muncii care…

- Haine contrafacute, in valoare de peste 39.000 de lei, confiscate de polițiștii din Aiud. Ce au descoperit oamenii legii Haine contrafacute, in valoare de peste 39.000 de lei, confiscate de polițiștii din Aiud. Ce au descoperit oamenii legii Polițiștii de investigare a criminalitații economice au ridicat…

- Sambata, 06 august polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au desfașurat o acțiune pe linia prevenirii descoperirii și sancționarii faptelor ilicite savarșite in domeniul comerțului cu produse alimentare și nealimentare, alimentației publice, a contrabandei cu tutun și produselor…

- Polițiștii, angajații CFR și pensionarii militari, ies in strada, incepand de luni, și cer salarii și pensii mai mari. „De foarte mulți ani de zile, salariile polițiștilor sunt o problema naționala, o problema pe care au creat-o politicienii și aceea ca acum vreo 10-12 ani in urma, pe politicieni nu…

- La data de 19 iulie 2022, in intervalul orar 16.00-24.00, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secțiile 1-5 Poliție și Biroul Rutier, impreuna cu polițiști locali, au organizat și desfașurat o acțiune, cu efective marite, pe raza municipiului Brașov, ce a avut ca scop verificarea respectarii…

- Polițiștii din Capitala fac percheziții in București și alte 12 județe intr-un dosar in care este vizat un fond privat de pensii, iar prejudiciul ar fi de aproximativ 22 de milioane de lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un iesean este cercetat penal dupa ce a condus baut si si-a bagat prietenul in spital, dupa ce a provocat un accident. Fapta a avut loc zilele trecute, in zona Tomesti. Soferul era beat crita in momentul accidentului: el a "suflat" o valoare de 1,21 mg/l alcool pur in aerul expirat. "Politistii din…