- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Topoloveni, au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de delapidare și fals intelectual, conform art. 295 și 321 din Codul Penal.…

- Joi, 28 iulie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Maramureș s-au autosesizat cu privire la savarșirea infracțiunii de delapidare prevazuta și pedepsita de art. 295 Cod Penal. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca o femeie de 48 de ani, din Oncești,…

- Potrivit surselor noastre, cei luati in colimator sunt presupusi cantareti preponderent de manele. 91 de persoane din judetul Constanta au fost audiati de politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Constanta, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta,…

- Percheziții, la primele ore ale dimineții, in Argeș. Miercuri, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, au efectuat șase percheziții domiciliare in Pitești, Budeasa, Calinești și Mioveni, la sediul unor societați…

- La primele ore ale dimineții, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, au efectuat șase percheziții domiciliare, la sediul unor societați comerciale și la locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala. Prejudiciul…

- In ziua de 08 iulie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, impreuna cu polițiștii Secției de Poliție Rurala Bascov, au desfașurat o activitate pentru prevenirea și combaterea faptelor ilicite in domeniul transportului de persoane in regim de maxi taxi.…

- Pe 30 mai, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de evaziune fiscal, aflat sub supravegherea parchetului de pe langa Tribunalul Argeș. Din cercetari s-a stabilit ca, in perioada 2015…

- F.T. La sfarsitul saptamanii trecute, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Prahova, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiești, au efectuat 14 percheziții domiciliare – 13 in județ și una in Dambovița – la persoane…