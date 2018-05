Un post de televiziune chinez nu va mai avea dreptul de a transmite finala de sambata seara a concursului Eurovision 2018, intrucat a cenzurat reprezentatiile sustinute de doi concurenti in prima semifinala a competitiei, au anuntat vineri reprezentantii European Broadcasting Union (EBU), citati de DPA. Interdictia vizeaza doar editia din acest an a concursului muzical Eurovision, organizat in Lisabona. EBU nu a luat deocamdata o decizie in legatura cu o eventuala prelungire a interdictiei si in anii urmatori, a precizat vineri un purtator de cuvant al institutiei. La inceputul acestui an, organismul…