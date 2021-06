Fosta șefa a diplomației austriece, Karin Kneissl, care dansase, in ziua nunții, un vals cu Vladimir Putin, in 2018, a fost numita in consiliul de administrație al gigantului petrolier rus Rosneft, a anunțat compania de stat care este cel mai mare producator de petrol din Federația Rusa. Anunțul a fost facut miercuri, 2 iunie, intr-un […] The post Un post important pentru cea care a dansat cu Putin first appeared on Ziarul National .