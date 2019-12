Un post rus de televiziune a oprit abrupt difuzarea sitcom-ului care a lansat cariera politica a presedintelui ucrainean, dupa ce telespectatorii au observat ca o scena care continea o gluma obscena despre Vladimir Putin a fost scoasa din primul episod, relateaza Reuters.



Canalul TNT, care face parte din divizia de media a Gazprom, a provocat mirare cand a anuntat ca va difuza "Slujitorul poporului", al carui star Volodimir Zelenski - care joaca rolul unui profesor ce devine presedinte - a castigat presedintia tarii sale in viata reala in acest an.



TNT a inceput sa difuzeze…