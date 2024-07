Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Național al Audiovizualului a amendat marți, 2 iulie, postul Radio Dobrogea cu 10.000 de lei, dupa emisiunea din 24 iunie in care Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, i-a spus unei femei ca „trebuie sa-ți duci crucea”, fiindca „ai primit taina cununiei”, a relatat paginademedia.ro.Forul…

- ”Dupa multi ani de casatorie s-a intarit convingerea ca cel de langa mine nu are empatie, as putea spune ca am fost abuzata psihologic. Din cauza lipsei de empatie, in momentele de bucurie, el mi-a adus suparare imediata, iar in momentele in care aveam nevoie de sprijinul lui moral, nu m-a sustinut.…

