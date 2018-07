Stiri pe aceeasi tema

- 35 mii de cetațeni au un nou post de salvatori și pompieri, inaugurat la Leușeni. Acesta va deservi 19 localitați din raionul Hancești, dar și localitați din Romania, aflate la frontiera, pe o distanța de pana la 30 km.

- Minorul implicat in bataia de sambata noaptea, dintr-un local din satul Bobeica, raionul Hancesti, a primit 30 de zile de arest. Amintim ca minorul, dar si un alt tanar din cei 15 implicati in bataia din local, au fost retinuti. Ambii sunt originari din raionul Hancesti.

- Trei tineri din cei 15 implicati in bataia de sambata noaptea, dintr-un local din satul Bobeica, raionul Hancesti, au fost retinuti. Potrivit politiei, unul dintre ei este minor. "Baietii au varsta cuprinsa intre 17 si 18 ani si sunt originari din raionul Hancesti.

- Duminica se desfasoara alegeri locale anticipate in Republica Moldova. Scrutinul are loc in sapte localitati. Este vorba despre Chișinau, Balti, Leuseni, satul Nemteni din raionul Hancesti, Jora de Mijloc, raionul Orhei, Volodita, raionul Soroca, Parlita, raionul Ungheni. In urma numaratorii parțiale,…

- Azi se desfasoara alegeri locale anticipate in Republica Moldova. Scrutinul are loc in sapte localitati. Este vorba despre Balti, Leuseni, satul Nemteni din raionul Hancesti, Jora de Mijloc, raionul Orhei, Volodita, raionul Soroca, Parlita, raionul Ungheni.

- Alegeri locale noi au loc astazi si in alte cinci sate. Este vorba despre localitatile Leușeni și Nemțeni, raionul Hancești, unde fostii primari si-au dat demisia.Un nou edil isi vor alege si locuitorii din comuna Volovița, raionul Soroca.

- Oamenii din satul Cuizauca, raionul Rezina, vor fi mai protejati. In localitate a fost deschis astazi un post de pompieri. Potrivit autoritatilor, pe lana Cuizauca, salvatorii vor interveni si in alte cinci localitati din apropiere.