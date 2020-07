In studiul efectuat in Germania pe 60 de voluntari sanatosi, vaccinul a indus anticorpi de neutralizare a virusului pentru persoanele carora le-au fost administrate doui doze, in conformitate cu rezultatele ale unui studiu clinic de faza preliminara. Actiunile BioNtech au crescut cu 5% in Statele Unite, iar cele ale Pfizer au urcat usor. Potrivit planurilor rapide de dezvoltate, companiile au anuntat ca intentioneaza ca in aceasta luna sa inceapa un studiu clinic cu pana la 30.000 de participanti, cu obiectivul de a demonstra eficacitatea vaccinului. In studiul german, vaccinul a generat si un…