Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a anunțat marți dimineața ca instituția pe care o conduce preia un spital privat și finanțeaza operațiunile necesare tratarii pacienților infectați cu coronavirus. Aproximativ 180 de pacienți vor putea fi tratați acolo. Anunțul lui Alin Tișe, pe contul…

- Guvernul din Grecia va oferi o compensatie de 800 de euro tuturor muncitorilor al caror contract de munca a fost anulat din cauza suspendarii operatiunilor intreprinderii lor ca urmare a epidemiei de coronavirus, a declarat miercuri ministrul Finantelor, Christos Staikouras.

- Autoritatile romane au anuntat ca Romania are 47 de cazuri de infectie cu coronavirus. Populația este indemnata sa respecte reguli stricte de igiena, sa ramana in casa, pe cat posibil și sa evite contactele directe cu alte persoane, daca este posibil. The post Coronavirus, 12 martie. 48 de cazuri in…

- Concertul umanitar al lui Miley Cyrus in beneficiul celor care au fost afectati de incendiile din Australia a fost anulat din cauza masurilor luate pentru stoparea transmiterii noului coronavirus, au anunțat organizatorii evenimentului, anunța MEDIAFAX.Organizatorii au renuntat la eveniment…

- Vola.ro a asistat peste 1.000 de pasageri sa se adapteze schimbarilor si anularilor de zboruri din ultima perioada si a recuperat pentru acestia peste 50.000 de euro de la companiile aeriene. Cele peste 40 de persoane ce formeaza echipa de Customer Care Vola.ro lucreaza non stop la solutionarea…

- Un medicament pentru tratamentul artritei va fi utilizat in China in cadrul unui studiu referitor la tratarea pacientilor infectati cu noul coronavirus, a anuntat Comisia Nationala de Sanatate de la Beijing, citata de Reuters.Citește și: SURSE - PNL intra in formație de lupta: lista miniștrilor…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a afirmat, dupa ce pasagerul care a calatorit langa femeia de 38 de ani din Timișoara, confirmata cu coronavirus, s-a infectat și el, ca nu este cazul ca restul calatorilor din avionul cu care au mers cei doi sa intre in panica.„Nu exista motiv de panica pentru restul…

- Experții chinezi au confirmat, pe baza unor rezultate obținute in uma unor teste clinice, ca tratamentul impotriva malariei are efecte certe pentru tratarea pacienților infectați cu virusul coronavirus (COVID-19), noteaza agenția de presa chineza, Xinhua. In unanimitate, experții au sugerat ca medicamentul…