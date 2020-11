Stiri pe aceeasi tema

- Un porumbel de curse, care a fost crescut in Belgia, a stabilit un nou record de preț, dupa ce a fost vandut cu 1,6 milioane de euro la o licitație, informeaza BBC.New Kim, o femela in varsta de doi ani, a fost scoasa la licitație la un preț pornind de la 200 de euro, insa a fost cumparata cu suma uriașa…

- Un diamant violet-roz extrem de rar din clasa "vivid" (cu cel mai mare grad de stralucire, n.r.), descoperit intr-o mina din Rusia, ar putea fi vandut cu 38 de milioane de dolari la o licitatie ce va fi organizata pe 11 noiembrie la Geneva, au anuntat luni reprezentantii casei Sotheby's, citati…

- Orasul chinez Qingdao isi testeaza pentru Covid-19 intreaga populatie de noua milioane de oameni in doar cinci zile. Testarea in masa are loc dupa ce au fost depistate 12 cazuri noi la un spital care trata pacientii cu coronavirus veniti din strainatate. Comisia municipala a spus ca a fost lansat un…

- China a organizat primul sau festival de muzica clasica de la izbucnirea pandemiei coronavirusului, cu muzicieni din fostul epicentru Wuhan, in incercarea de a ajuta in procesul de vindecare psihologica și emoționala, potrivt Associated Press.Concertul a avut loc sambata seara și este primul de la inceputul…

- O femeie din Texas a fost condamnata la 54 de luni de inchisoare, dupa ce a furat bunuri in valoare de milioane de dolari si le-a vindut pe eBay. Kim Richardson, in varsta de 63 de ani, a fost de acord sa restituie 3,8 milioane de dolari in urma unei anchete a Biroului Federal de Investigatii si Servicii…