- Un porumbel de curse, care a fost crescut in Belgia, a stabilit un nou record de preț, dupa ce a fost vandut cu 1,6 milioane de euro la o licitație, informeaza BBC.New Kim, o femela in varsta de doi ani, a fost scoasa la licitație la un preț pornind de la 200 de euro, insa a fost cumparata cu suma uriașa…

- Directorul general al Pfizer, Albert Bourla, a vandut, luni, actiuni ale grupului farmaceutic american in valoare de aproape 5,6 milioane de dolari, in aceeasi zi in care acesta a anuntat rezultatele pozitive ale unui studiu clinic privind vaccinul sau experimental pentru Covid-19, care au dus la cresterea…

- Toti locuitorii din orasul chinez Qingdao (est) vor fi testati pentru noul coronavirus dupa aparitia in weekend a sase noi cazuri confirmate si sase nesimptomatice de COVID-19. Este vorba de un oras cu 9 milioane de locuitori, testarea urmand sa fie finalizata in cinci zile, relateaza luni Xinhua,…

- Productia epica live-action a studiourilor Disney ''Mulan'' a avut o primire modesta vineri in China, lansarea fiind afectata de recenzii mixte, masurile anti-COVID-19 impuse in cinematografe si o interdictie guvernamentala asupra relatarilor in media in contextul apelurilor internationale…

- Unul dintre cele mai rare diamante din lume, de marimea unui ou, va fi scos la vanzare in cadrul unei licitatii ce va avea loc luna viitoare in Hong Kong, iar specialistii se asteapta ca nestemata sa atinga un pret de vanzare cuprins intre 12 milioane si 30 de milioane de dolari,